NN zet lamp op winstdeling

Nationale-Nederlanden heeft via paginagrote advertenties in dagbladen aandacht gevraagd voor zijn winstdelende levensverzekering.

“Niemand heeft ’t nu over winst. Laat staan over delen”, zo luidt de reclamekreet. Naast de advertenties heeft NN via een persbericht bekend gemaakt hoeveel het jaarlijks daadwerkelijk aan winstdeling uitkeert aan honderdduizenden verzekeringnemers. Dit jaar gaat het om een bedrag van e 242 mln. Deze winstdeling wordt vertaald in een verhoging van het verzekerde kapitaal op een levensverzekering.

De dagbladadvertentie van NN.