NN: ‘Administratieve problemen in 2004 nog niet opgelost’

Miedema en Wansink doen hun bekentenissen in het NVA-blad Reflector. Ze zeggen zelf van de administratieve problemen “een slecht humeur” te krijgen. “Niemand heeft graag met administratieve problemen te maken.”

Het NN-duo wijst vooral op externe factoren als oorzaak van de grote problemen. “We hebben de afgelopen jaren miljoenen uren systeemontwikkelingscapaciteit gestoken in het verwerken van de permanente brij van wetgeving, die ons geen cent extra business heeft opgeleverd. Eén van de laatste dingen waar de overheid zich druk over maakt, is de vraag hoe het allemaal verwerkt moet worden.”

“Verder heeft de krapte op de arbeidsmarkt aan het eind van de jaren negentig tot een structureel tekort geleid. We zijn in die periode drie keer achter elkaar met één miljard gulden premie gegroeid – dat wil zeggen ieder jaar ongeveer een middelgrote verzekeraar erbij – en dat was bijna niet te absorberen. Dat is geen excuus of klaagzang, maar wel een verklaring.”

Brandhaard

De aanpak van de achterstanden heeft volgens NN – onder de noemer operational excellence – “topprioriteit”. Volgens Miedema en Wansink is zestig tot zeventig procent van alle IT-inspanningen gericht op aanpassingen van bestaande systemen. “Maar daarnaast is er een krachtig offensief gaande om tot een fundamentele vernieuwing van onze informatiesystemen te komen. We richten ons primair op de brandhaard, zijnde het levenbedrijf, met een groot accent op het collectieve levenbedrijf.”

Sinds kort kan het NN Bedrijfspensioen voor het midden- en kleinbedrijf weer worden gesloten. “Dit product is tijdelijk ‘wegens succes’ gesloten”, zo stellen de NN-directeuren. “We hebben daar een slechte reputatie mee gekregen, met lange levertijden. In augustus is de laatste implementatie uitgevoerd, zodat we er weer volop mee aan de slag kunnen. Voor zowel nieuwe posten als mutaties kunnen we snelle levertijden garanderen.”

Ketenintegratie

Het intermediair kan voorlopig nog niet muteren in de systemen van NN, maar daar wordt volgens Freek Wansink wel aan gewerkt. “Aan de particuliere schadekant heeft NN aan de wieg gestaan van ADN en loopt de gegevensstroom praktisch volledig via dit kanaal. We hebben er nooit veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar eigenlijk werkt het schadebedrijf papierloos.” Vooral in de bedrijvenmarkt vindt Wansink zijn eigen maatschappij “vooruitstrevend”.

Op levengebied ligt dat anders. “Dat heeft niet alleen te maken met een oud systeem. We willen komen tot een logische ketenopbouw en werken momenteel aan een proefproject met honderd tussenpersonen. Het is echter moeilijk te zeggen wanneer we volledig klaar zijn voor directe verwerking in onze bestanden. […] In 2004 hebben we de omgeving die we willen. Dan zijn nog niet alle problemen opgelost, want daarna krijgen we het migratiepad om van de oude wereld naar de nieuwe te komen.”

Combinance, het productconcept waar NN momenteel veel aandacht aan schenkt, wordt volgens Wansink niet geraakt door de problemen. “Dat werkt via internettechnologie en staat eigenlijk buiten de NN-organisatie. Het heeft daardoor niets te maken met andere administratieve problemen.”