Nieuwe Geert bij De Goudse

Geert Bouwmeester, die komt van Fortis, is kleinzoon van de Geert Bouwmeester die tachtig jaar geleden De Goudse heeft opgericht. Hij is zoon van Ad Bouwmeester, de huidige grootaandeelhouder, die tot afgelopen zomer deel heeft uitgemaakt van de raad van commissarissen. In dat college is de voormalige topman overigens opgevolgd door neef Geert Jan Leest.

Geert Bouwmeester