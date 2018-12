Minder cursisten voor Nibe-SVV

Voor de tweede helft van het cursusseizoen hoopt Nibe-SVV op een grotere belangstelling voor specialistische opleidingen, waaronder de brancheopleidingen. “Steeds meer horen wij met name verzekeraars signaleren dat het zo niet door kan gaan met het weglekken van de vakkennis uit hun bedrijven. Ook het intermediair constateert een gebrek aan vaktechnische kennis bij verzekeraars. Wij vinden het positief dat de belangstelling voor vakkennis weer hoger op de agenda komt”, aldus woordvoerder Helly Buursma van Nibe-SVV.

Traditiegetrouw is de deelname aan de B-opleiding weer het grootst, gevolgd door de A-opleiding en de opleiding Pensioenpraktijk. Het aantal inschrijvingen in de eerste helft van het cursusjaar bedraagt 3.202 tegen 3.359 in de eerste helft van het vorig cursusjaar. In de tweede helft van het vorig cursusjaar kreeg Nibe-SVV nog 4.577 inschrijvingen binnen.

De mondelinge opleidingen worden in 192 (197) groepen op bijna dertig plaatsen gegeven. De gemiddelde bezetting per cursusgroep is gedaald tot 16,7 (17,1). De interesse voor de brancheopleiding Transport was zo klein dat deze cursus alleen via zelfstudie thuis is te volgen.

Intermediair

Opvallend is dat de opleidingen voor het intermediair populair zijn, óók bij de medewerkers van verzekeraars. “Bij het intermediair is een toegenomen aandacht voor vakopleidingen herkenbaar. Wat dat betreft werpt de nieuwe toezichtwetgeving zijn schaduw vooruit”, aldus Buursma. Vooral gaat de aandacht uit naar opleidingen die een vestigingsdiploma of een vergelijkbaar diploma oplevert, zoals de B-opleiding, en de opleidingen Erkend Hypotheekadviseur en Pensioenpraktijk. Het intermediair is minder geïnteresseerd in specifieke cursussen voor binnendienstmedewerkers van verzekeraars, zoals Inleiding Verzekeringsbedrijf en Verzekeringspraktijk. In de tweede helft van het cursusjaar staan in het kader van het regionaal assurantieonderwijs nieuwe opleidingen op het programma: Kernbegrippen Levensverzekering, Basis Sociale Zekerheid Inkomen.