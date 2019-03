Maurice Koopman nu verkoopdirecteur

Maurice Koopman (32) is de nieuwe verkoopdirecteur Intermediair Sales en Support bij Delta Lloyd. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het team Business Support, de Tussenpersonenadministratie, het team Marketing Services Intermediair en het Verkoopteam Opbouwrelaties. Koopman is de opvolger van Twan Bijsterveld, die een sabbatical heeft opgenomen en later in een andere functie zal terugkeren.