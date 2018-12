Gezocht: beste kweekvijver voor financiële talenten

Doel van de verkiezing is aandacht te vestigen op het belang van de beroepspraktijkvorming (BPV), het nieuwe woord voor stage lopen bij een bedrijf. Centrale vraag bij de verkiezing is:welk bedrijf is nu de beste kweekvijver voor financieel talent? En: wat maakt een leerbedrijf tot een goed leerbedrijf? Alle financiële dienstverleners die dit schooljaar één of meer stagiairs van de mbo-opleidingen ‘Commercieel medewerker banken’ of ‘Commercieel medewerker verzekeringen’ begeleid hebben, maken kans op de titel.

Nominaties kunnen schriftelijk of via de website www.leerbedrijfvanhetjaar.nl ingediend worden door praktijkopleiders, BPV-coördinatoren, BPV-docenten, leerlingen en contactadviseurs van Ecabo. De inschrijving sluit op 1 augustus. Een jury selecteert vervolgens de vijf beste leerbedrijven. De winnaar wordt tijdens een feestelijke uitreiking bekend gemaakt. De jury bestaat onder meer uit vertegenwoordigers van de vakbeweging, NBVA, NVA, Verbond van Verzekeraars en Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Brussel

Degene die het winnende bedrijf voordraagt, wordt beloond met een diner voor twee personen. De prijs voor het bedrijf zelf is – naast natuurlijk de eer en de publiciteit – een weekend Brussel voor vier personen.

Het winnende bedrijf wordt voorgedragen bij de landelijke – alle branches omvattende – verkiezing die eind dit jaar gehouden wordt door de stichting Beroepenpromotie Nederland (sBN).