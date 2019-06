Generali en De Goudse verdubbelen gelddekking

Generali biedt haar relaties de verdubbeling gratis aan, ongeacht de hoogte van het verzekerde bedrag. Verzekerden met een Inventaris/Goederen- of een Bedrijfsgeldverzekering komen in aanmerking voor de verdubbeling.

Net als bij de meeste andere verzekeraars geldt de verdubbeling in de periode december 2001 en januari 2002. De tijdelijke verdubbeling geldt ook voor verzekeringen die op de Eén-Bedrijfs-Polis zijn gesloten.

De Goudse verdubbelt het verzekerd bedrag op de Winkelgeld Polis tot maximaal f 20.000. Dat geldt ook voor de subbedragen genoemd in de polisvoorwaarden, behalve het verzekerd bedrag voor ongevallendekking (indien meeverzekerd).

Op de Inventaris/Goederen Polis verdubbelt De Goudse bij de uitgebreide dekking het standaard verzekerde bedrag voor geld van f 2.000 tot f 4.000.