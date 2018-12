Een goed voornemen¼

In het openingsnummer van dit jaar is in het hoofdredactioneel Commentaar onder de kop ‘Een goed voornemen’ melding gemaakt van het besluit van Univé om de levenactiviteiten te gaan uitbesteden.

Ten onrechte is er daarbij uitgegaan van een fusie van Univé met VGZ en IZA. Die fusie is natuurlijk medio vorig jaar afgeketst. Een omissie in het AM-archief was debet aan deze misser. Geen goed begin van het jaar dus, waarvoor onze excuses.