Tussen zijn nieuwe en zijn oude baan zat geen vakantie. Hij stapte van de ene functie in de andere. “Ik wilde het hele hoogseizoen meemaken”, zegt Marcel van der Meulen die sinds kort directievoorzitter is van alarmcentrale SOS International. “Als je bij een ijsboer gaat werken, begin je ook niet in de winter.”

Van der Meulen was directeur bij De Goudse. In zijn nieuwe functie, die een uitbreiding van de directie betekende, is het commerciële beleid een van zijn aandachtpunten. “Een alarmcentrale heeft een bijzondere dynamiek”, vindt Van der Meulen. “Onze dienstverlening is gevarieerd: we repatriëren ‘hartaanvallen’ uit Amerika en auto’s uit Spanje. Er moet veel ad hoc gebeuren. Het werk wordt professioneel uitgevoerd. maar de hulpverlener moet zich wel in de verzekerde kunnen inleven.” De alarmcentrale heeft tweehonderd werknemers. Er zijn artsen bij en mensen met een letterenbul op zak. “Het percentage academici is vele malen groter dan bij verzekeraars.”

De alarmcentrale heeft zestig opdrachtgevers; banken, (zorg)verzekeraars en leasemaatschappijen. “Het komt er op neer, dat wij voor hen de polisvoorwaarden uitvoeren. We moeten dat zo goed mogelijk doen tegen de laagst mogelijke prijs. Dat betekent dat we bijvoorbeeld gipsvluchten zo voordelig mogelijk moeten inkopen.”