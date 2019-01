Douwes nu aan de slag bij Accenture

Douwes vertrok juni vorig jaar als algemeen directeur bij Stater, waar hij vanaf de oprichting in 1997 bij betrokken was geweest. Daarvoor was hij werkzaam voor Bouwfonds Hypotheken. Feitelijk is Douwes weer terug bij af: in 1985 begon hij zijn carrière bij Accenture.

Het vertrek van Douwes bij Stater kwam na een lange discussie met de raad van commissarissen over de manier waarop het bedrijf moest groeien. “Stater wil de grote spelers in de markt binnenhalen”, zegt Douwes. “Ik vond dat het bedrijf daartoe voor 50% in andere handen moest komen. Als je volledig dochter blijft van ABN Amro, zien grote spelers als Rabobank en Fortis je niet als 100% onafhankelijk. Dan haal je de grote partijen nooit binnen.”

In 2001 had Douwes al plannen om nieuwe eigenaars voor Stater te gaan zoeken, maar die zijn na zijn vertrek vorig jaar definitief afgeblazen. Stater is deels eigendom van ABN Amro en deels van Bouwfonds, dat zelf gefaseerd een volle dochter van ABN Amro wordt.

Bij Accenture wil Douwes nu een ‘Stater voor pensioenfondsen’ opzetten. “Ik ben de afgelopen maanden al bezig geweest met een uitbestedingsdienst voor pensioenen en verzekeringen, maar dat gaat toch beter als je een bedrijf achter je hebt dan in je eentje.”