Amev ook voor particuliere polissen van SRK naar DAS

Vanaf begin 2002 zal Amev de DAS-producten voeren. De bestaande polissen, waarvoor wordt samengewerkt met SRK, zullen in dat jaar worden omgezet. Over het tijdstip en de wijze waarop, heeft Amev nog geen besluit genomen.

De rechtsbijstandpolissen voor bedrijven betrekt Amev al van DAS. In 1999 stapte de toenmalige bedrijfsverzekeraar Amev Interlloyd (nu Fortis Insurance Company) namelijk over van SRK naar DAS. De rechtsbijstandportefeuille van AMEV omvat 65.000 gezinspolissen, 60.000 verkeerspolissen en 5.500 bedrijfspolissen. De portefeuille groeit jaarlijks met circa 10%.

Na de overstap maken alle onderdelen van Amev Stad Rotterdam Verzekeringen voor rechtsbijstand gebruik van DAS. ASR voert namelijk al sinds jaar en dag de DAS-polissen en heeft een belang van 15% in deze rechtsbijstandverzekeraar.