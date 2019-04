Amev-duo biedt IG&H verandermanagement

IG&H heeft een langjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met het bedrijf Mandaad, vorig jaar zomer opgericht door Co van Angelen (52) en Walter Mutsaers (34). Mandaad houdt zich bezig met veranderingsmanagement inclusief het implementeren daarvan, oftewel interim-management. Mutsaers moet bij IG&H Management Consultants als directeur invulling aan dit onderdeel gaan geven.

Van Angelen en Mutsaers kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij Amev-Interlloyd en later Amev. Van Angelen stapte oktober 2000 op als directievoorzitter van Amev, direct na de overname van ASR door Fortis. Drie maanden later volgde Mutsaers, op dat moment lid van de hoofddirectie van Amev en verantwoordelijk voor het intermediair. Verander- en interim-management is niet nieuw voor Van Angelen. “Dat deed ik al voor mijn Amev-tijd al een jaar op tien, twaalf. Ik richt me trouwens op branches buiten de financiële dienstverlening.”

Walter Mutsaers.