Al ¦ 100 mln van fondsreserves toegekend

Het eerste jaarverslag van de RVVZ is verschenen, de stichting die de f 600 mln (f 800 mln inclusief toekomstige rente) reserves uit de vroegere vrijwillige ziekenfondsen – in twintig jaarlijkse porties van f 42 mln – gaat besteden aan zorgprojecten. Uit het verslag blijkt dat de stichting in het eerste anderhalf jaar van het bestaan f 100 mln heeft toegekend (nog niet uitgegeven) aan onder meer een beeldtelefoonproject voor zieke kinderen, een huisartsenproject in Roemenïe, en een hospitaalschip.