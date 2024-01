Gesponsord Nieuwe verzekering beroepsaansprakelijkheid voor de media gelanceerd

De mediasector heeft zich in rap tempo ontwikkeld. Met de opkomst van digitale en sociale media is de manier waarop mediacontent anno 2024 wordt gemaakt en gepubliceerd veranderd.

Hiermee verband houdende beroepsaansprakelijkheidsrisico’s zijn omvangrijk en uitdagend. Derden kunnen schade lijden door handelen of nalaten van mediabedrijven. Denk bijvoorbeeld aan een onbedoelde inbreuk op het auteursrecht. Hieruit voortvloeiende aanspraken kunnen de bedrijfscontinuïteit ernstig in gevaar brengen.

Speciale beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor mediabedrijven worden met name gesloten op de Londense verzekeringsmarkt en weinig op de Nederlandse verzekeringsmarkt.

Markel Nederland springt in dit gat met een provinciaal beroepsaansprakelijkheidsproduct voor kleine en middelgrote mediabedrijven en -professionals die in Nederland zijn gevestigd.

De verzekeringsgroep is statutair gevestigd in München en maakt deel uit van de Markel Group. Vanuit haar kantoor in Rotterdam specialiseert zij zich in niche verzekeringen voor de zakelijke markt. Het Nederlandse team bestaat uit meer dan zestig betrokken en ervaren verzekeringsspecialisten op het gebied van acceptatie en schade.

Doelgroep

De nieuw gelanceerde beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor mediadienstverleners – zoals bureaus op het gebied van marketing, reclame, communicatie en public relations –, voor uitgeverijen, uitzenders en mediaproductiebedrijven – waaronder producenten van (bedrijfs)video’s en (bioscoop)reclame – en voor content creators – denk aan bloggers, podcasters, social media content creators en vloggers.

Schadevoorbeeld uit de praktijk Een mediaproductiebedrijf raakt verwikkeld in een geschil over intellectuele eigendomsrechten (IE) met betrekking tot een productie voor een klant. Een ander bedrijf beweert dat het mediaproductiebedrijf (een onderdeel) van de productie heeft gekopieerd en daarbij inbreuk heeft gemaakt op haar intellectuele eigendom. Zij eist schadevergoeding en dagvaardt het mediaproductiebedrijf voor de civiele rechter.

Dekking

Het product biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dekking tegen aanspraken op schadevergoeding van derden als gevolg van handelen of nalaten binnen de verzekerde hoedanigheid. Zo zal onder meer vermogensschade die voortvloeit uit contractbreuk (wanprestatie) worden gedekt, maar denk ook aan onbedoelde aantasting van eer en goede naam, plagiaat, misleidende of ongeoorloofde vergelijkende reclame, schending van auteursrecht, inbreuk op andere intellectuele eigendomsrechten en handelen of nalaten in strijd met een verkregen licentie. Ook het niet erkennen van auteurschap en adviseren over en/of organiseren van promotiecampagnes en loyaliteitsprogramma’s valt onder de dekking.

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Markel kunnen mediabedrijven en -professionals zich volledig richten op hun ondernemingsactiviteiten, met het veilige gevoel dat zij beschermd zijn tegen eventuele aanspraken van derden.

Naast vergoeding van financieel nadeel biedt de verzekering een ruime regeling met betrekking tot de te vergoeden kosten. Onder meer meeverzekerd zijn de kosten van verweer bij een (dreigende) aansprakelijkstelling, bereddingskosten, rectificatiekosten, reconstructiekosten, rehabilitatiekosten en kosten voor de aanwezigheid bij een gerechtelijke procedure.

Verder biedt de verzekering werelddekking, exclusief aanspraken die worden ingesteld en/of in rechte aanhangig worden gemaakt in de USA of Canada. Indien gewenst kan het bedrijfsaansprakelijkheidsrisico worden meeverzekerd. Ook hiervoor heeft Markel nieuwe verzekeringsvoorwaarden ontwikkeld.

Dit artikel is gesponsord door Markel Nederland