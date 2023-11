Bestel het AMjaarboek 2023; nog tot 16 november met korting

Het AMjaarboek 2023 verschijnt in tweede helft van december. Op dit moment legt auteur Rob van de Laar de laatste hand aan het meer dan 200 pagina's tellende boekwerk. Tot 16 november kan het boek nog met korting worden besteld.

Het AMjaarboek is een naslagwerk met alle belangrijke feiten en cijfers over de verzekeringsbranche. De top 100 intermediairbedrijven, die later deze maand bekendgemaakt wordt op AMweb, staat ook in het jaarboek. Verder bevat het boek een overzicht van de marktaandelen van de levens-, schade- en natura-uitvaartverzekeraars, de (technische) resultaten en solvabiliteitscijfers van alle individuele maatschappijen en veel achtergrondinformatie.

Jaarboek bestellen? Ga naar de bestelpagina



Het AMjaarboek is bedoeld voor onder anderen functionarissen die werken bij verzekeraars en intermediairs, accountants, makelaars en bankiers. AM geeft het boek al jaren uit. Ook boeken uit voorgaande jaren zijn nog te bestellen.