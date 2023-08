Van Bruggen: meer woningen met NHG mogelijk

Afgelopen jaren nam het aantal nieuwe NHG-hypotheken voor de aankoop van een woning fors af. Dit laat Van Bruggen Adviesgroep uit eigen analyse weten in haar nieuwsbrief. In het eerste en tweede kwartaal van 2023 is de stijgende lijn van het aantal NHG-hypotheken opgepakt. Door de verruiming van de NHG-grens komt een extra 40 procent van het woningaanbod op Funda extra in aanmerking voor NHG.