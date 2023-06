DNB merkt op dat merendeel van pensioenfondsen nog uitdagingen heeft bij de transitie

In januari heeft DNB bij veertig pensioenfondsen een uitvraag gedaan in het kader van de door deze fondsen voorgenomen transitie gerelateerd aan de nieuwe pensioenregeling. Uit analyse blijkt dat pensioenfondsen ‘’goed van start zijn gegaan, maar dat bij een groot aantal pensioenfondsen een meer gedetailleerde uitwerking van transitieplannen en –werkzaamheden nodig is om een beheerst transitie te waarborgen.’’