Klimaatverzekeraars dreigen klanten te verliezen door onhandige subsidie op premie

Verzekeraars die een brede weersverzekering aanbieden tegen klimaatschade, zijn ontevreden over de subsidie hierop. Het budget is al jaren gelijk terwijl steeds meer telers een aanvraag doen. Hierdoor heerst bij verzekeraar en teler teveel onduidelijkheid over de definitieve premie. Klanten dreigen af te haken.