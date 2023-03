Doe jij dit jaar weer mee aan de AM Verzekeringsrally?

Ook dit jaar staat de AM Verzekeringsrally weer op de agenda. En wel op dinsdag 23 mei. De rally is hét netwerkevent voor professionals in de financiële dienstverlening van wie het hart sneller gaat kloppen van moderne en/of klassieke auto's. Vorig jaar was het event dat plaatsvond op de Veluwe volledig uitverkocht. Dit jaar vindt het elders plaats in een bosrijke omgeving.