Opinie Joost Tieland (BND): witte vlek blijft grijs gebied

Het zijn er nogal wat: Nederlanders die wel in loondienst zijn, maar toch geen pensioen opbouwen. De teller staat ongeveer op 900.000. Pensioenminister Carola Schouten zegde onder druk van de Tweede Kamer toe de zogenoemde witte vlek in vijf jaar te halveren. Echter laat ze de derde pijler hierbij de buiten beschouwing. Onverstandig én onterecht, meent directeur Joost Tieland van Brand New Day.