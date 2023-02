Zo gaat AM verder met AM Vrouwen

Zijn vrouwen inmiddels zo goed vertegenwoordigd in de bestuurskamers van de branche? Nee, nog lang niet. Maar diversiteit – want daar draait het om – is veel breder dan alleen een juiste man-vrouwverdeling. En dat begon steeds meer te knellen. Dit jaar zoeken we naar het beste HR-initiatief voor brede diversiteit, en belonen we die in juni tijdens het AM Insights Café – Diversity .

Zichtbaarheid vrouwen in sector vergroten

De topvrouwenlijst had als doel de zichtbaarheid van topvrouwen in de financiële dienstverlening te vergroten. Wie een compleet mannelijke raad van bestuur verdedigde met het argument ‘zoveel topvrouwen zijn er nu eenmaal niet’, werd de wind uit de zeilen genomen. In het laatste jaar was de oorspronkelijke top 50 zelfs uitgegroeid tot een top 100. Maar pak die lijst er eens bij. Hoeveel vrouwen met een niet-westerse achtergrond staan daarop?

Topvrouwenlijst is spierwit

De vraag stellen is ‘m beantwoorden: de topvrouwenlijst is al tien jaar lang spierwit. Daarom stoppen we met de lijst, maar kijken we breder. Hijsen we in juni geen persoon, maar een HR-afdeling op het schild. De organisatie die het beste beleid, de beste maatregel of het beste initiatief heeft getoond om diversiteit op de werkvloer te bevorderen. En let wel: dat kan dus óók een initiatief zijn dat tot doel heeft om meer vrouwen in de hogere managementlagen te krijgen. Mannen die meer verlof krijgen rond geboorten? Mag ook.

Stuur je HR-initiatief naar de redactie

Dus stuur je inzending in, hoe groot of klein het initiatief is. Leg uit in maximaal 400 woorden waarom het nodig was, of het werkt en of het gewaardeerd wordt. AM heeft een professionele vakjury samengesteld die de initiatieven zal beoordelen, zodat we tijdens het Insights Café een winnaar kunnen presenteren. Net als AM Vrouwen het netwerkevenement bij uitstek voor topvrouwen en iedereen die zich bezighoudt met diversiteit.